Что такое географическая карта
География
Что такое географическая карта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Географические карты – это рисунок земной поверхности.Все карты делятся на различные виды: по масштабу, по территориальному охвату, назначению и по содержанию .
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