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Что такое гордыня??????
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Что такое гордыня??????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горды́ня — непомерный гордый, заносчивый, высокомерный , человек.
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