Что такое книжное нетральная лексика

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Что такое книжное нетральная лексика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общеупотребительная лексика, межстилевая лексика,— один из основных разрядов литературной лексики
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