Стих пушкина и из стиха выписать причастные обороты

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Стих пушкина и из стиха выписать причастные обороты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДЕРЕВНЯ Я здесь, от суетных оков освобожденный, Учуся в Истине блаженство находить, Свободною душой Закон боготворить, Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
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