Австрийский психолог XX в. В. Франкл писал: “Смысл должен быть найден, но не должен ??ыть создан”. Как вы понимаете это высказывание? Помогите ответить на вопросы,пожалуйста, очень нужно!!!!! Древнегреческий поэт и философ Ев...

Гость: Гость:

Не нужно искать, придумывать "свой" смысл, нужно найти истинный. Ведь если каждый создаст свой смысл, то ничего истинного из этого не выйдет. 2. Давай разберёмся с разумным человеком. Разумность, что же это? Это совокупность многих качеств человека, которые помогают ему в этой жизни, направляют на верный путь. И таких людей очень мало, но судьба всегда на их стороне. Судьба также может помочь неразумным стать разумными. 3. Любовь-смысл жизни. Любовь к детям, родственникам, мужу, жене, друзьям, животным...это высшая ценность человека. Не каждому дано любить и быть любимым, но каждый стремится к этому. И все те жизненные цели, какие-либо другие смыслы жизни-это лишь часть главной ценности. Любите несмотря ни на что!