Продолжительность жизни эритроцитов лягушки и их функция.

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Продолжительность жизни красных кровяных телец (эритроцитов) составляет 3-4 месяца, разрушение (гемолиз) происходит в печени и селезёнке. Не смотря на то, что у лягушек кровь в организме движется медленно как и у рыб, строение органов кровообращения у них значительно сложней! Сердце лягушки, расположенное в передней части брюшной полости, трёхкамерное, то есть, в отличие от сердца рыб, состоит не из двух отделов, а из трёх: Двух предсердий (правого и левого) и одного желудочка!