Что такое модуль числа.
Математика
Что такое модуль числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модулем неотрицательного действительного числа a называют само это число |а| = а.
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