Что такое морфологический разбор?
Русский язык
Что такое морфологический разбор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический разбор - это разбор слова как части речи.
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