Что такое ось симметрии?

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ОСЬ СИММЕТРИИ — в кристаллографии прямая линия, при повороте вокруг которой на определенный угол симметричная фигура займет в пространстве то же положение, которое она занимала до поворота, но на место одних ее частей переместятся др. такие же части. Наименьший угол поворота вокруг оси, при котором фигура совмещается сама с собой, называется элементарным углом поворота О. с. ; он всегда содер. в 360° целое число раз, которое называется порядком оси. В к-лах в связи с их решетчатым строением возможны лишь оси симметрии первого, второго, третьего, четвертого и шестого порядков. О. с. первого порядка, совпадающие с любым направлением любой фигуры, обычно в расчет не принимаются. О. с., встречающиеся в к-лах, обозн. L2, L3, L4, L6, или G2, G3, G4, G6, или 2, 3, 4, 6. Син. : гира.