Что такое покрытосеменные? Помогите пожалуйста мне срочно на завтра надо... Заранее спасибо

Биология
Что такое покрытосеменные? Помогите пожалуйста мне срочно на завтра надо... Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покрытосеменные — наиболее совершенная и самая многочисленная группа современного растительного мира. Цветковые растения произошли от труппы вымерших водорослей, которая дала качало и семенным папоротникам.
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