( - 3 целых 1/3 + 2 целых 5/6)*(-8 целых 5/8 +7 целых 2/9) ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! В строчку желательн :) ВСЕМ ДОБРА!
Математика
( - 3 целых 1/3 + 2 целых 5/6)*(-8 целых 5/8 +7 целых 2/9) ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! В строчку желательн :) ВСЕМ ДОБРА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( - 3 1/3 + 2 5/6) * ( - 8 5/8 + 7 2/9) = ( - 1/2) * ( - 8 5/8 + 7 2/9) = = ( - 1/2) * ( - 101/72) = 101/144
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