Какая основная мысль тексе максима горкова дество

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Какая основная мысль тексе максима горкова дество
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор текста выразил основную мысль через страдания мальчика,который растет в семье деда. Детство  закончилась у мальчика очень быстро, когда его родители  ушли из жизни(умерли).Мальчик наблюдает не справедливое отношение к бабушке со стороны деда. Благодаря бабушке внук вырос добрым,научился любить все вокруг.Автор хочет сказать,что ребенок приходит в мир для того,чтобы его любили,чтобы он рос в тепле и заботе. Автор хочет убедить нас,читателей,что душа формируется в самом детстве,так же и его личность.
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