Участок земли прямоугольной формы, ширина которого 20 м 8 дм, а длина на 145 дм больше, обсажен живой изгородью. какова длина этой изгороди в метрах. Гайсы плиз))) Помогите))
Математика
Участок земли прямоугольной формы, ширина которого 20 м 8 дм, а длина на 145 дм больше, обсажен живой изгородью. какова длина этой изгороди в метрах. Гайсы плиз))) Помогите))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какова что? Площадь? Переводим в метры: одна сторона 20, 8 м, вторая 35,3 метра. Площадь участка равна 20,8 х 35,3 = 734,24 м2 Длина? 20,8 + 35.3 = 56,1 метра
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