Участок земли прямоугольной формы, ширина которого 20 м 8 дм, а длина на 145 дм больше, обсажен живой изгородью. какова длина этой изгороди в метрах. Гайсы плиз))) Помогите))

Математика

Участок земли прямоугольной формы, ширина которого 20 м 8 дм, а длина на 145 дм больше, обсажен живой изгородью. какова длина этой изгороди в метрах. Гайсы плиз))) Помогите))

Автор: Гость