Одна из составных частей крови не относится к ее форменным элементам: а. плазма; б. лейкоциты; в. эритроциты; г. тромбоциты. 4. У пресмыкающихся по артериям течет кровь: а. артериальная; б. венозная; г. смешанная. 5. Б...

Биология

Одна из составных частей крови не относится к ее форменным элементам: а. плазма; б. лейкоциты; в. эритроциты; г. тромбоциты. 4. У пресмыкающихся по артериям течет кровь: а. артериальная; б. венозная; г. смешанная. 5. Большой круг кровообращения у млекопитающих начинается в: а. правом желудочке; б. левом предсердии; в. левом желудочке; г. правом предсердии. помогите пожалуйста

Автор: Гость