Одна из составных частей крови не относится к ее форменным элементам: а. плазма; б. лейкоциты; в. эритроциты; г. тромбоциты. 4. У пресмыкающихся по артериям течет кровь: а. артериальная; б. венозная; г. смешанная. 5. Б...
Биология
Одна из составных частей крови не относится к ее форменным элементам: а. плазма; б. лейкоциты; в. эритроциты; г. тромбоциты. 4. У пресмыкающихся по артериям течет кровь: а. артериальная; б. венозная; г. смешанная. 5. Большой круг кровообращения у млекопитающих начинается в: а. правом желудочке; б. левом предсердии; в. левом желудочке; г. правом предсердии. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плазма артериальная левый желудочек
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