Найти расстояние на котором два точечных заряда 1 мКл будут взаимодействовать с с??лой 1 мН
Физика
Найти расстояние на котором два точечных заряда 1 мКл будут взаимодействовать с с??лой 1 мН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону кулона F=kq1q2/r^2 Отсюда найдем r r=корень из (kq1q2/F) r=3000 м
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