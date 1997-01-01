Что такое растворы и чем они отличаются от суспензий и эмульсий? Ответ подтвердит?? примерами.

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Растворы-это однородные( гомогенные) смеси, состоящие из двух или более компонентов (составных частей) В отличии от растворов суспензии и эмульсии являются неоднородными системами, они не прозрачны, между частицами или капельками вещества (они крупнее чем частицы в растворе) и молекулами растворителя не происходит химических и физических взаимодействий. Например: раствор соли в воде; суспензия - раствор глины в воде; эмульсия — смесь растительного масла и воды.