Что такое рациональные числа

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Рациональные числа - это числа, которые можно записать в виде дроби m/n, где числитель m - целое число (т.е. 0,±1,±2 и т.д), а знаменатель - натуральное (т.е. 1,2,3, и т.д.). Числа 1/3, 3/5, -7/8, 0, -7, 6 (и вообще любое целое число, т.к. его можно записать в виде n/1, где n - целое) - это все примеры рациональных чисел.. Числа, записанные в виде конечных и периодических десятичных дробей также являются рациональными, т.к. их всегда можно записать в виде дроби с целым числителем и натуральным знаменателем. Например, -3,378=-3378/1000. Но есть числа, которые не являются рациональными. Они называются иррациональными. Например, можно доказать, что число √2 или число π нельзя записать в виде дроби с целым числителем и знаменателем, то есть √2 и π - это иррациональные числа.