Сделайте пж план к сказке хуха-моховинка

Українська література
Сделайте пж план к сказке хуха-моховинка
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Гость:
А скільки повинно бути пунктів? 
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