Что такое режим реки?

География
Что такое режим реки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ежим реки (фр. Regime, лат. Regimen — управление) — регулярные (суточные, годовые) изменения состояния реки, обусловленные физико-географическими свойствами ее водосборного бассейна, в первую очередь климатом. Режим реки проявляется в колебаниях уровней и расходов воды, времени установления и схода ледового покрова, температуре воды, количестве переносимых рекой наносов и др.
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