Что такое слово? что может обозначать слово

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Слово ( однозначное аксиоматическое обозначение в лексике) — одна из основных структурных единиц языка,которая служит для именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а такжеименования мнимых и отвлечённых понятий, создаваемых человеческим воображением.