Что такое слово? что может обозначать слово

Русский язык
Что такое слово? что может обозначать слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово ( однозначное аксиоматическое обозначение в лексике) —  одна из основных структурных единиц языка,которая служит для именования предметов,  их качеств и характеристик,  их взаимодействий,  а такжеименования мнимых и отвлечённых понятий,  создаваемых человеческим воображением.
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