Что такое существительное-синоним

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Что такое существительное-синоним
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное - это часть речи , обозначающая пердмет , отвечает на вопросы кто ? что? синоним - это слова похожие по смыслу 
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