Сравни. 1000000-999*100000- 99. 799800+100800*799800-100100. 734345*778345. 609987*609978. 209808*890209. 182503+п*п+185203 поставь б??льше, меньше, или равно
Математика
Сравни. 1000000-999*100000- 99. 799800+100800*799800-100100. 734345*778345. 609987*609978. 209808*890209. 182503+п*п+185203 поставь б??льше, меньше, или равно
Ответ(ы) на вопрос:
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1000000-999>100000-99 799800+100800>799800-100100 734345<778345 609987>609978 209808<890209 182503+п>п+185203
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