Что такое условное наклонение?что такое повелительное наклонение

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Что такое условное наклонение?что такое повелительное наклонение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У глагола 3 наклонения:  повелительное, условное, изъявительное. Повелительное наклонение обозначает побуждение к действию, приказ, просьбу (говори, смотри, принесите) Условное наклонение обозначают не реальные действия, а желаемые, возможные. Формы условного наклонения образуются от основы инфинитива с помощью суффикса -л-  и частицы бы (б) Я бы прочитал эту книгу.
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