Что такое условное наклонение?что такое повелительное наклонение

Гость: Гость:

У глагола 3 наклонения: повелительное, условное, изъявительное. Повелительное наклонение обозначает побуждение к действию, приказ, просьбу (говори, смотри, принесите) Условное наклонение обозначают не реальные действия, а желаемые, возможные. Формы условного наклонения образуются от основы инфинитива с помощью суффикса -л- и частицы бы (б) Я бы прочитал эту книгу.