Что такое замосковный край

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Замосковный край — часть Русского государства, находившаяся в бассейне верхней Волги и по левому берегу Оки, а также её левых притоков — Клязьмы, Москва-реки и других. Охватывала по большей части Ополье и Ростово-Суздальскую землю.