Что такое значение выражение?в русском языке

Русский язык
Что такое значение выражение?в русском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 грамматические значения — это  такие значения, «выражение которых  обязательно для всех словоформ данного класса лексем» («Русское именное словоизменение», 1967)
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