Что такое значение выражение?в русском языке
Русский язык
Что такое значение выражение?в русском языке
Ответ(ы):
Гость:
грамматические значения — это такие значения, «выражение которых обязательно для всех словоформ данного класса лексем» («Русское именное словоизменение», 1967)
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