Прилагательное множественного числа в р.п школьные учебники,школьным учебникам,школьных учебников ,школьными учебниками,о школьных учебниках
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Прилагательное множественного числа в р.п школьные учебники,школьным учебникам,школьных учебников ,школьными учебниками,о школьных учебниках
Ответ(ы):
Гость:
Р.п (кого? чего?) школьных учебников
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