Среднее арифметическое двух чисел равен 12,32
Математика
Среднее арифметическое двух чисел равен 12,32
Ответ(ы):
Гость:
Здесь нет определённого числа. Это могут быть числа, например, 1) 10 и 14. 2) 22 и 42.
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