К...снулось, вид...л, сла...кие.
Русский язык
К...снулось, вид...л, сла...кие.
Ответ(ы):
Гость:
Коснулось, видел, сладкие
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