Сережа сидел за столом и рисовал карту. Его старший брат Вова был студентом географического факультета, и Сережа часто видел, как Вовка рисовал такие же карты по вечерам. Сам Вовка за соседним столом что-то писал в тетради. Он ...

География

Сережа сидел за столом и рисовал карту. Его старший брат Вова был студентом географического факультета, и Сережа часто видел, как Вовка рисовал такие же карты по вечерам. Сам Вовка за соседним столом что-то писал в тетради. Он поднял голову, посмотрел на Сережу и спросил: - Чем это ты занимаешься? - Карту рисую. Как ты. - А откуда ты ее взял? - Я ее сам придумал. Вот океан, а это реки в него впадают. Вова посмотрел, подумал немного и сказал: -Такого места быть не может. - Это ты зря Вовка так говоришь. На Земле всякие места могут быть. Я вот такое придумал. - Нет, Серега, поверь мне как географу, такого быть не может. А как вы думаете, почему Вова решил, что такое место на Земле не может существовать?

Автор: Гость