Прочитайте.Озаглавте текст.Поздняя осень.Стоят ненастные дни.Не светит солнце.Мо??осит дождик.Вот свистнул и завыл ветер.Вой и свист ветра,дождь и ненастья навевают грусть и тоску по теплу и солнышку.Видно,зима придёт к нам с о...
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Прочитайте.Озаглавте текст.Поздняя осень.Стоят ненастные дни.Не светит солнце.Мо??осит дождик.Вот свистнул и завыл ветер.Вой и свист ветра,дождь и ненастья навевают грусть и тоску по теплу и солнышку.Видно,зима придёт к нам с опозданием.Найдите в тексте слова с непроизносимыми согласными и проверочные слова.Выпишите их парами.Подчеркните орфограммы.
Ответ(ы):
Гость:
Ненастные дни осенью. Поздняя осень. Стоят ненастные дни. Не светит солнце. Моросит дождик. Вот свистнул и завыл ветер. Вой и свист ветра, дождь и ненастье навевают грусть и тоску по теплу и солнышку. Видно зима придёт к нам с опозданием. Поздняя-опаздывать ,солнце-солнышко, свистнул-свистеть, ненастные-ненастье
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