Прочитайте.Озаглавте текст.Поздняя осень.Стоят ненастные дни.Не светит солнце.Мо??осит дождик.Вот свистнул и завыл ветер.Вой и свист ветра,дождь и ненастья навевают грусть и тоску по теплу и солнышку.Видно,зима придёт к нам с о...

Русский язык

Прочитайте.Озаглавте текст.Поздняя осень.Стоят ненастные дни.Не светит солнце.Мо??осит дождик.Вот свистнул и завыл ветер.Вой и свист ветра,дождь и ненастья навевают грусть и тоску по теплу и солнышку.Видно,зима придёт к нам с опозданием.Найдите в тексте слова с непроизносимыми согласными и проверочные слова.Выпишите их парами.Подчеркните орфограммы.

Автор: Гость