Из города в противоположных направлениях выехали грузовик и мопед скорость грузовика 47 километров час на мопеды 33 километров час Какое расстояние по шоссе и будет между ними через 1 час через 6 часов
Математика
Из города в противоположных направлениях выехали грузовик и мопед скорость грузовика 47 километров час на мопеды 33 километров час Какое расстояние по шоссе и будет между ними через 1 час через 6 часов
Ответ(ы):
Гость:
(47+33)=80км/ч скорость удаления. 80*1=80км через час и 80*6=480км через 6ч.
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