Из города в противоположных направлениях выехали грузовик и мопед скорость грузовика 47 километров час на мопеды 33 километров час Какое расстояние по шоссе и будет между ними через 1 час через 6 часов

Математика

Из города в противоположных направлениях выехали грузовик и мопед скорость грузовика 47 километров час на мопеды 33 километров час Какое расстояние по шоссе и будет между ними через 1 час через 6 часов

Автор: Гость