Обратите десятичную дробь в обыкновенную и найдите значение выражений:1 целая1/9+2,75+1/3 2. 2,25+11целых 1/15-7 целых1/6 3. 7,6-4 целых2/3+2целых1/15 4. 8,5 +5/6-6,25 5. 2,25+11 целых1/15-7целых1/6 6. 6,8-2целых1/3+1,2.помогит...
Математика
Обратите десятичную дробь в обыкновенную и найдите значение выражений:1 целая1/9+2,75+1/3 2. 2,25+11целых 1/15-7 целых1/6 3. 7,6-4 целых2/3+2целых1/15 4. 8,5 +5/6-6,25 5. 2,25+11 целых1/15-7целых1/6 6. 6,8-2целых1/3+1,2.помогите пооооооожжжжжжжжж
Ответ(ы):
Гость:
1) 1 1/9 +2,75+1/3=1 1/9 +2 75/100 +1/3 =1 1/9 +2 3/4 +1/3 = 1 4/36 +2 27/36 +12/36 =3 43/36 =4 7/36 2) 2,25 +11 1/5 -7 1/6 = 2 1/4 +11 1/5 - 7 1/6 = 2 15/60 +11 12/60 -7 10/60 = 6 17/60
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