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Чем прославлен казахстан
Английский язык
Чем прославлен казахстан
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Автор: Гость
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Гость:
В Казахстане поднимали целиные земли и выращивали хлеба .
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