В каких формах можно организовать бизнес? СРООООЧНООО!!!

Гость: Гость:

хозяйственное товарищество; полное товарищество; коммандитное товарищество; общество с ограниченной ответственностью; акционерное общество; кооператив; малое предприятие; предпринимательские объединения; специфические предпринимательские организации. У каждой из представленных структур есть четкая регламентация нормативными законодательными актами