В каких формах можно организовать бизнес? СРООООЧНООО!!!

Обществознание
В каких формах можно организовать бизнес? СРООООЧНООО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
хозяйственное товарищество; полное товарищество; коммандитное товарищество; общество с ограниченной ответственностью; акционерное общество; кооператив; малое предприятие; предпринимательские объединения; специфические предпринимательские организации. У каждой из представленных структур есть четкая регламентация нормативными законодательными актами

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