Решите уравнения: 9x²-6-(3x-2)=0 x+(5x+2)²=25(3+x²) (2x-3)²-2x(4+2x)=13 (4x-5)(5+4x)-2x(8x-1)=0
Алгебра
Решите уравнения: 9x²-6-(3x-2)=0 x+(5x+2)²=25(3+x²) (2x-3)²-2x(4+2x)=13 (4x-5)(5+4x)-2x(8x-1)=0
Ответ(ы):
Гость:
9x² - 6 - 3x + 2 = 0 9x² - 3x - 4 = 0 D = b² - 4ac = 9 + 144 = 153 x1 = ( 3 + √153) / 18 x2 = ( 3 - √153) /18 x + 25x² + 20x + 4 = 75 + 25x² 21x + 25x² - 25x² = 71 21x = 71 x = 71/21 x = 3целых 8/21 4x² - 12x + 9 - 8x - 4x² = 13 - 20x = 13 - 9 - 20x = 4 20x= - 4 x = - 0,2 20x + 16x² - 25 - 20x - 16x² + 2x = 0 2x = 25 x = 12,5
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