Отзыв по произведению Емеля -охотник.Срочно;!!!!!
Литература
Отзыв по произведению Емеля -охотник.Срочно;!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Прочитав достаточно много сказок Мамина-Сибиряка я заметила, что он любит образ мудрого старика, а также описания животных, обладающих почти человеческими характеристиками. Иногда они могут и… Прочитав достаточно много сказок Мамина-Сибиряка я заметила, что он любит образ мудрого старика, а также описания животных, обладающих почти человеческими характеристиками.
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