Найдите все делители числа 15
Математика
Найдите все делители числа 15
Ответ(ы):
Гость:
Ну прежде всего любое число делиться на само себя 15/15=1 15/5=3 15/3=5
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