Цена груши- а руб за кг, а цена моркови b руб за кг. Запишите в виде выражения: стоимость (в руб) 2 кг груши и 3 кг моркови вмести. Варианты ответа: 2*(а+b) 3*(а+b) 2а+3b 3а+2b

Математика

Цена груши- а руб за кг, а цена моркови b руб за кг. Запишите в виде выражения: стоимость (в руб) 2 кг груши и 3 кг моркови вмести. Варианты ответа: 2*(а+b) 3*(а+b) 2а+3b 3а+2b

Автор: Гость