Цена груши- а руб за кг, а цена моркови b руб за кг. Запишите в виде выражения: стоимость (в руб) 2 кг груши и 3 кг моркови вмести. Варианты ответа: 2*(а+b) 3*(а+b) 2а+3b 3а+2b
Математика
Цена груши- а руб за кг, а цена моркови b руб за кг. Запишите в виде выражения: стоимость (в руб) 2 кг груши и 3 кг моркови вмести. Варианты ответа: 2*(а+b) 3*(а+b) 2а+3b 3а+2b
Ответ(ы):
Гость:
.............2а+3b...............
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