Срочно. 1) abcd ромб со стороной 8 см, угол a 45, прямая be перпендикулярна пооскости ромба. Точка e удалена от прямой ad на расстояние 4 корень 6 см. Найти расстояние от e до abc.( ответ 8) 2) Основанием тетраэдера dabc явля...
Геометрия
Срочно. 1) abcd ромб со стороной 8 см, угол a 45, прямая be перпендикулярна пооскости ромба. Точка e удалена от прямой ad на расстояние 4 корень 6 см. Найти расстояние от e до abc.( ответ 8) 2) Основанием тетраэдера dabc является правильоый треугольник abc со стороной 4 см . Грани dbc и dba перпендикулярны пооскости оснооания. Их общее ребро равно 2 см. Найдите величину двугранного угла dabc. (Ответ 30)
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