Небольшой стих 6 предложений на тему,, көркем табиғат,, Срочно надо
Қазақ тiлi
Небольшой стих 6 предложений на тему,, көркем табиғат,, Срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
Табиғат керемет Оны қорғау керек . Жер дөңгелек Оны сақтау керек . Сындырма ағашты Ексеш терек
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