Что общего у Дуброского с Тройкуровым .

Литература
Что общего у Дуброского с Тройкуровым .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии,  воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах и в  наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба  женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку.
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