Что общего у Дуброского с Тройкуровым .
Литература
Что общего у Дуброского с Тройкуровым .
Ответ(ы):
Гость:
Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку.
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