|-3/4|+|-1/8| Найдите сумму.) плиз
Математика
|-3/4|+|-1/8| Найдите сумму.) плиз
Ответ(ы):
Гость:
3/4+1/8=6/8+1/8=7/8 Модули просто убираешь и меняешь знаки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и во втором вагонах вместе 66 пас??ажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. ...
Математика
Дана арифметическая прогрессия (An) сумма четырёх её первых членов = 20, разность = -4 , найти первый член
Русский язык
Нужно выписать синонимы: Ясной ночью можно увидеть множество звёзд. се они светят, но по-своему.Вглядись в ночное небо: белые звёзды сияют, как кус...