Помогите сделать номера 5 и 7
Математика
Помогите сделать номера 5 и 7
Ответ(ы):
Гость:
Номер5. 20×3=60 всего слов в диктанте
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