Дана арифметическая прогрессия (An) сумма четырёх её первых членов = 20, разность = -4 , найти первый член
Математика
Дана арифметическая прогрессия (An) сумма четырёх её первых членов = 20, разность = -4 , найти первый член
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