Запишите предложение,раскрывая скобки. Дуют восенние ветры. Оживают деревья. Луч(?) солнца осветил лесную поляну. Изпод снега выглянул хвощ(?).Весело бьёт ключ(?). Прилетели грачи.
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Запишите предложение,раскрывая скобки. Дуют восенние ветры. Оживают деревья. Луч(?) солнца осветил лесную поляну. Изпод снега выглянул хвощ(?).Весело бьёт ключ(?). Прилетели грачи.
Ответ(ы):
Гость:
Слова останутся неизменными, луч, хвощ, ключ.
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