Запишите предложение,раскрывая скобки. Дуют восенние ветры. Оживают деревья. Луч(?) солнца осветил лесную поляну. Изпод снега выглянул хвощ(?).Весело бьёт ключ(?). Прилетели грачи.

Русский язык
Запишите предложение,раскрывая скобки. Дуют восенние ветры. Оживают деревья. Луч(?) солнца осветил лесную поляну. Изпод снега выглянул хвощ(?).Весело бьёт ключ(?). Прилетели грачи.
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 Слова останутся неизменными, луч, хвощ, ключ.
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