В клетках дрожжей отсутствуют: 1. митохондрии 2. аппарат Гольджи 3. хлоропласты 4. рибосомы
Биология
В клетках дрожжей отсутствуют: 1. митохондрии 2. аппарат Гольджи 3. хлоропласты 4. рибосомы
Ответ(ы):
Гость:
Хлоропласты))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Поезд идет со скоростью 90 километров час а рядом с ним бежит гепард со скоростью 2 ??илометров в минуту кто движется быстрее поезд или гепард Запи...
Русский язык
Подбнери к имена существительным имена прилагательные. определи род и число имен прилагательных. подбери по два синонима и два антонима к прилагате...
Немецкий язык