Помогите! номер 12 6 класс немецкий язык

Немецкий язык
Помогите! номер 12 6 класс немецкий язык
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 На стенах классной комнаты могут висеть: картины, стенгазеты (Wandzeitungen)  2 В классной комнате можгут стоять Столы(Tische) или ......  3 На полу обычно нет ковра, но лежит..... 4 На потолке висят лампы, ..... 5 есть обычно большое количество техники: MP3 Player.... Все остальное зависит от слов, которые даны выше в задании, и вообще в уроке, нужно использовать их и вставлять.
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