... Вот пришли они на Иртыш-реку Под высоку гору Тобольскую. Понаделали чучел сол??менных, Палки длинные в руки им всунули, Напугали татар неразумных... В какой год и век это происходило?
Окружающий мир
... Вот пришли они на Иртыш-реку Под высоку гору Тобольскую. Понаделали чучел сол??менных, Палки длинные в руки им всунули, Напугали татар неразумных... В какой год и век это происходило?
Ответ(ы):
Гость:
1655 г 17 век это присходило
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