... Вот пришли они на Иртыш-реку Под высоку гору Тобольскую. Понаделали чучел сол??менных, Палки длинные в руки им всунули, Напугали татар неразумных... В какой год и век это происходило?

Окружающий мир

... Вот пришли они на Иртыш-реку Под высоку гору Тобольскую. Понаделали чучел сол??менных, Палки длинные в руки им всунули, Напугали татар неразумных... В какой год и век это происходило?

Автор: Гость