Упр 195 ..,,Прочитайте предложения и определите, чем они осложнены с пишите раставля?? пропущеные пунктуационные знаки разделения и выделения 1)Туман расходился но еще закрывал вершины леса....
Русский язык
Упр 195 ..,,Прочитайте предложения и определите, чем они осложнены с пишите раставля?? пропущеные пунктуационные знаки разделения и выделения 1)Туман расходился но еще закрывал вершины леса....
Ответ(ы):
Гость:
Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Осложнено однородными сказуемыми - расходился, закрывал
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