Упр 195 ..,,Прочитайте предложения и определите, чем они осложнены с пишите раставля?? пропущеные пунктуационные знаки разделения и выделения 1)Туман расходился но еще закрывал вершины леса....

Русский язык

Упр 195 ..,,Прочитайте предложения и определите, чем они осложнены с пишите раставля?? пропущеные пунктуационные знаки разделения и выделения 1)Туман расходился но еще закрывал вершины леса....

Автор: Гость