Помогите ответить на вопрос. (Война за независимость и образование Сша 1775-1783г.) ВОПРОС- НАЗОВИТЕ 3 ДОКУМЕНТА КОТОРЫЕ ЗАКРЕПИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ США (ГОД)
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Помогите ответить на вопрос. (Война за независимость и образование Сша 1775-1783г.) ВОПРОС- НАЗОВИТЕ 3 ДОКУМЕНТА КОТОРЫЕ ЗАКРЕПИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ США (ГОД)
Ответ(ы):
Гость:
Принятие Билля о правах Конституционным Конвентом, созванном в Филадельфии, принята Конституция США. Соглашение с Великобританией об определении границы между США и британскими владениями
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