Помогите ответить на вопрос. (Война за независимость и образование Сша 1775-1783г.) ВОПРОС- НАЗОВИТЕ 3 ДОКУМЕНТА КОТОРЫЕ ЗАКРЕПИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ США (ГОД)

История
Помогите ответить на вопрос. (Война за независимость и образование Сша 1775-1783г.) ВОПРОС- НАЗОВИТЕ 3 ДОКУМЕНТА КОТОРЫЕ ЗАКРЕПИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ США (ГОД)
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Гость:
Принятие Билля о правах  Конституционным Конвентом, созванном в Филадельфии, принята Конституция США. Соглашение с Великобританией об определении границы между США и британскими владениями
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